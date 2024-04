Visibilia: indagato Concordia si farà interrogare da pm Milano

StrettoWeb

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Paolo Giuseppe Concordia, responsabile della gestione del personale del gruppo Visibilia, fondato da Daniela Santanchè e dal quale la ministra del Turismo è uscita due anni fa, si farà interrogare dai magistrati di Milano – l’aggiunta Laura Pedio e i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi – titolari del fascicolo sul gruppo editoriale. Concordia, insieme alla ministra e al compagno della senatrice FdI Dimitri Kunz D’Asburgo, sono indagati per truffa ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione durante il Covid-19, per 13 dipendenti, dal 2020 al 2022, per un presunto danno di oltre 126mila euro. Il manager, che ha già fornito la sua versione agli ispettore dell’Inps, potrebbero essere ascoltato già entro fine mese e solo dopo la procura di Milano procederà alla richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati.

