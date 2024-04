Virtus Messina, tesserato il classe ’98 Francesco Scarfì

StrettoWeb

La Virtus Messina si prepara ai play-off di categoria con un nuovo inserimento nella rosa di mister Trischitta. Il Ds Marco Metallo non vuole lasciare nulla di intentato tesserando Francesco Scarfì, centrocampista classe ’98, la cui ultima esperienza era stata quella nel Campionato d’Eccellenza con il Pistunina.

Scarfì, cresciuto nei Giovanissimi del Garden Sport, aveva proseguito la sua esperienza calcistica con l’Asd Taormina, in seguito il passaggio agli Allievi del Città di Messina sino all’esordio in prima squadra nel Campionato di Promozione prima e, dopo, in quello d’Eccellenza. Il Presidente Gianluca Metallo afferma: “un rinforzo di qualità per la Virtus Messina intenzionata a non lasciare nulla al caso e giocarsi i play-off da protagonista”.

