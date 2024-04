Vespa Club Villa San Giovanni, che traguardo: è 3° nella competizione mondiale più importante di Vespa

StrettoWeb

Il Vespa Club Villa San Giovanni brilla e vince al raduno vespistico mondiale svoltosi a Pontedera (PI) aggiudicandosi il terzo posto al Vespa Trophy, la più prestigiosa competizione turistica mondiale in Vespa. Per la prima volta un vespa Club calabrese raggiunge questo importante risultato frutto di passione, organizzazione e spirito di appartenenza al club.

Cosa è il Vespa Trophy

Il Vespa Trophy si basa sul raggiungimento del maggior numero di punti attraverso timbri raccolti nei vari rivenditori Piaggio sparsi lungo il percorso, a cominciare da quello locale, per la provincia di Reggio Calabria lo storico concessionario De Domenico. Gli audaci vespisti che hanno partecipato al Vespa Trophy percorrendo quasi 3.000 km. sono stati Pratticò Francesco, Caracciolo Francesco, Imerti Pasquale, Foti Francesco, Pratticò Fabrizio, Santoro Giuseppe, Scappatura Salvatore, Germano’ Francesco ed Enzo Vitrioli. Per Vitrioli si aggiunge la gioia di aver vinto il prestigioso European Vespa Rally Championship 2024 per Vespa automatica.

Lusinghieri i complimenti giunti dai responsabili del Vespa World, dal Vespa Club d’Italia e dai tanti Vespa Club locali ed esteri che spingono la compagine villese a porsi nuovi obiettivi e ricercare nuove sfide. Il team di intrepidi vespisti villesi ha condiviso chilometri, emozioni, pioggia, stanchezza e gioia con l’esperto vespista Antonio Malavenda del Vespa Club Reggio che ha preso parte al viaggio per tutti i 3.000 km.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.