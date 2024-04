Usa: eclissi conclusa, fenomeno si sposta in Canada

StrettoWeb

Washington, 8 apr. (Adnkronos) – Per gli Stati Uniti l?eclissi totale si è ormai conclusa. Dopo essersi spostata in più di una decina di Stati, dal Texas al Maine, per gli Usa l?eclissi totale è ormai terminata. Il percorso del fenomeno astronomico continuerà a spostarsi sulle province canadesi del New Brunswick e di Terranova ancora per qualche minuto. L’eclissi parziale continuerà sugli Stati Uniti per poco più di un’ora, terminando nel Maine alle 16,41 (ora locale).

