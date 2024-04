Usa: Biden, ‘non siate sciocchi a guardare eclissi senza occhiali’

StrettoWeb

Washington, 8 apr. (Adnkronos) – Joe Biden ha incoraggiato gli americani a non essere ?sciocchi?, guardando direttamente il sole durante l?eclissi solare. Chiaro il riferimento del presidente Usa al suo probabile rivale elettorale, Donald Trump, che nel 2017 osservò l’eclissi senza proteggere gli occhi.

“Ragazzi, godetevi l’eclissi, ma andate sul sicuro, non siate sciocchi”, ha detto Biden in un videomessaggio pubblicato su X – indossando un paio di occhiali speciali sullo stesso balcone della Casa Bianca da cui Trump osservava un eclissi solare parziale nel 2017 senza occhiali.

