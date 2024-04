“Uno Turbo Club Italia” fa tappa a Siderno

StrettoWeb

Una domenica all’insegna dei motori in quel di Siderno con oltre 80 vetture provenienti dall’intero Sud Italia che faranno da cornice ai colori della splendida costa jonica reggina (“bandiera blu”per il bellissimo mare).

L’amministrazione comunale di Siderno presieduta dal sindaco Maria Teresa Fragomeni, con il vice sindaco Salvatore Pellegrino ed il consigliere con delega Davide Lurasco, hanno sposato la manifestazione dedicata alle “Fiat Uno Turbo”integrandola in un contesto cittadino per incrementare i flussi turistici e per far conoscere le bellezze paesaggistiche e architettoniche del luogo.

Il referente Calabria, Cristian Fanelli nonche’ Presidente dell’Uno Turbo Sezione Calabria,in collaborazione con i ragazzi del team “Uragano”di Siderno e la collaborazione del Vice Presidente dell’ Aremes “Lillo Cavallo”, Mimmo Spanti, hanno dato forma a questa giornata di sport con le oltre 80 vetture che saranno esposte sul lungomare sidernese dalle ore 9:00 di domenica 14 Aprile fino alle 11:30.Successivamente è prevista la partenza della carovana in direzione Borgo Antico di Siderno Superiore.

Il flusso delle vetture sara’ guidato e regolato dalla sicurezza municipale con a capo il Comandante Ruggiero Antonino e dalle guardie zoofile ambientali (Associazione UNATAA). La mattinata espositiva del paddok sara’visibile anche con dirette Facebook sulla pagina dell’evento

