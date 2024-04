“Uccidete il Dj”: il 1977 nella Reggio post rivolta e quella voce misteriosa che “farà tremare l’Italia”

StrettoWeb

Anni Settanta, nella Reggio Calabria post-rivolta dei “boia chi molla”, mentre i cingolati delle forze dell’ordine presidiano le strade e i neofascisti si leccano le ferite della sconfitta, un gruppo di giovani decide di non emigrare per creare spazi di libertà e aggregazione, grazie al rock e alle prime radio libere. Nasce così l’esperienza del primo record store in città con vinili provenienti da tutto il mondo. Ma i loro sogni si scontreranno presto con l’efferato omicidio di due loro amici dj.

Le trame dell’eversione nera distendono le loro fosche ombre di violenza e sopraffazione; dopo l’appoggio ai moti, la ’ndrangheta presenta il conto alla politica, allungando i suoi tentacoli di morte e malaffare in riva allo Stretto. Qualcuno vuole spegnere la musica, ma una voce misteriosa incisa su dei nastri rivelerà delle cose che faranno tremare l’Italia. Chi è il personaggio misterioso in grado di ricattare i potenti del tempo? Lo scopriremo sabato 6 aprile alle ore 18 al circolo ReggioSud insieme all’autore, prof. Fabio Cuzzola.

Così il Circolo annuncia, con questa nota, annuncia l’evento di domani pomeriggio. Di seguito la locandina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.