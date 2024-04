Turismo, scelte le 18 imprese siciliane per le fiere di Dubai e Francoforte

StrettoWeb

Sono otto le imprese siciliane ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica internazionale “Atm 2024 (Arabian travel market) di Dubai che si terrà dal 6 all’8 maggio, dedicata al tema del tempo libero, e dieci quelle che voleranno a Francoforte per la “Imex”, una delle fiere della meeting industry più importanti a livello mondiale, che si tiene dal 14 al 16 maggio ed è rivolta alla sfera mice (meeting, incentive, conference and exhibition).

Le aziende siciliane del turismo sono state selezionate sulla base del bando del dipartimento regionale del Turismo, che finanzia la partecipazione alle borse e alle fiere di settore aperte agli operatori nell’ambito del processo di internazionalizzazione, con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e valorizzarne la presenza nei mercati esteri e l’incontro con i buyers stranieri.

Sempre nell’ottica del processo di internazionalizzazione, possono presentare la domanda fino al 26 aprile 2024 tutte le aziende turistiche che vogliono partecipare alla “Iltm Asia Pacific” (International Luxury Travel Market), che si terrà a Singapore dal primo al 4 luglio 2024, appuntamento che offre l’opportunità di incontrare e fare rete con i principali acquirenti di viaggi di lusso.

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del dipartimento regionale del Turismo per “contributi agli investimenti ad altre imprese per la realizzazione di progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico” è di 825 mila euro per tutto il 2024, a sostegno delle procedure e delle modalità di acquisizione e allestimento delle aree espositive.

