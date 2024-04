Truffe agli anziani, prosegue il ciclo di incontri dei Carabinieri di Messina

StrettoWeb

Nell’ambito degli incontri volti alla sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina verso le persone più vulnerabili. In tale contesto, ieri sera presso la parrocchia di S. Nicola di Bari, nel villaggio di San Filippo Superiore a Messina, alla presenza di Padre Danilo Amato, i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro, rappresentati dal Comandante Maresciallo Maggiore Giancarlo Trimarchi, hanno tenuto un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone.

Nel corso dell’iniziativa, attraverso esempi concreti e la simulazione di alcune delle modalità di truffe più diffuse, il sottufficiale relatore ha spiegato ai presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri più ricorrenti, illustrando le tecniche maggiormente adottate dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati, fornendo, al contempo, utili raccomandazioni e suggerimenti. A supporto è stato distribuito un vademecum realizzato ad hoc, non solo sulle modalità fraudolente più diffuse e i consigli utili sui comportamenti da adottare, ma anche per rassicurare e consolidare un clima di fiducia e sicurezza.

Con le medesime finalità, gli incontri proseguiranno con l’intento di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte più vulnerabile della società, ma anche di fornire luoghi di sostegno e supporto per coloro i quali sono già stati vittime con conseguenti ripercussioni sullo loro stile di vita.

