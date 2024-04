Trofeo Città di Messina, presentato a palazzo Zanca il programma dell’evento sportivo

StrettoWeb

La terza edizione del Trofeo Città di Messina – I Memorial Carmelo La Corte, la manifestazione nazionale di corsa su strada di 10 Km, in programma a Messina domenica 21 aprile, è stata presentata oggi, giovedì 18, nel corso di un incontro con la stampa, alla presenza dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e dell’esperto comunale al ramo e fiduciario Coni Francesco Giorgio, cui hanno partecipato il presidente della FIDAL Messina Nunzio Scolaro e in rappresentanza del presidente Santi Giacobbe della Podistica di Messina Carmela Gasparro.

Le parole di Finocchiaro

“Già lo scorso anno nel contesto della seconda edizione del trofeo – ha detto l’assessore Finocchiaro – erano state poste le premesse per programmare e riproporre una gara sportiva sentita in Città. L’Amministrazione è sempre lieta di condividere e supportare iniziative sportive, al fine di dare l’opportunità agli atleti e alla cittadinanza di vivere una giornata di festa non solo dello sport di base, ma per favorire un momento di convivialità, di aggregazione e di inclusione, valori importanti per il benessere sociale della nostra comunità”.

Quest’anno il trofeo è dedicato alla memoria di Carmelo La Corte che ha speso la sua vita per l’atletica leggera – come ha ricordato Giorgio nel suo intervento – per avere allenato tanti giovani messinesi e tra questi lui stesso quando era ragazzino, ed ha ribadito “l’atletica leggera si conferma disciplina attiva nel contesto dell’importanza che lo sport riveste per la salute e per il miglioramento della qualità della vita”.

Dettagli

La manifestazione è valida come terza prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024” e per il Campionato regionale individuale di 10 km Master. La gara coinciderà con l’arrivo a Messina della quarta RUN4HOPE, la staffetta solidale di beneficenza partita lo scorso 13 aprile in tutte le regioni italiane e che quest’anno sarà al fianco di AIL contro leucemie, linfomi e mieloma. Il percorso sarà il circuito cittadino interamente chiuso al traffico certificato e omologato dai giudici FIDAL, che si snoderà lungo via Garibaldi, tra la via Tommaso Cannizzaro e il viale Boccetta, con partenza da via G. Garibaldi, presso il Cavallino Caffè e arrivo a piazza Unione Europea, da ripetere 4 volte più un semianello iniziale per un totale di 10 km. Il programma prevede, alle ore 8 di domenica 21 aprile, il ritiro pettorali nell’androne di palazzo Zanca; alle 8.30 riunione giuria e concorrenti; alle 10 la partenza per tutte le categorie; e alle 11.45 la premiazione degli atleti.

