Terrorismo: Mattarella, ‘impegno contro minaccia per pacifica convivenza’**

Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) – “Ci accomuna l’impegno contro il terrorismo jihadista, pericolo contro la convivenza pacifica dei nostri popoli. Anche in questo ambito la Costa d’Avorio rappresenta per l’Italia e l’Europa un partner di grande rilievo e siamo lieti di contribuire allo sviluppo delle attività che si svolgono nel quadro dell’Accademia internazionale di lotta contro il terrorismo istituita qui in Costa d’Avorio”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.

