Teresa Bellanova in visita in Calabria, Speziali: “gesto di grande attenzione a questo territorio”

StrettoWeb

“La visita in Calabria dell’On. Teresa Bellanova -tra le altre cose già Ministro dell’Agricoltura- accompagnata dall’ottima Presidente Regionale del nostro Partito, ovvero Nunzia Paese e ieri nel comprensorio di Crotone, dal Presidente Provinciale Ugo Pugliese e dai nostri militanti, rappresenta la volontà autentica di ascoltare e meglio rappresentare le giuste istanze dei territori. Difatti dai problemi della bonifica a Crotone, come quelli per il potenziamento del comparto agricolo di questa provincia e non solo, assieme (purtroppo!) agli annosi drammi di una sanità che non ci può vedere ultimi tra gli ultimi, sono tra ai primi posti nella nostra agenda politica, rispetto ai quali non si può fare nessun passo indietro e difatti non lo faremo”. Lo afferma in una nota Vincenzo Speziali (Italia Viva), candidato alle elezioni europee.

“Tra l’altro, parimenti a quanto dichiarato dalla Presidente Regionale Nunzia Paese -a cui va il mio ringraziamento sincero per tutti gli sforzi positivi profusi, i quali stanno dando ottimi ‘frutti’, oltre ad avermi accolto con garbo e simpatia- dicevo, coerentemente a quanto da lei dichiarato, bene argomentato e ottimamente illustrato, Italia Viva alle nostre latitudini calabresi, sta crescendo ogni giorno di più, venendo percepita quale autentico punto di riferimento concreto e credibile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.