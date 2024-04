Tennistavolo, la Top Spin Messina ospita il Circolo Prato 2010

StrettoWeb

Terzo impegno ravvicinato nello spazio di pochi giorni per la Top Spin Messina WatchesTogether che riceverà domani (venerdì 12 aprile) la visita de Il Circolo Prato 2010. La gara, in programma alle ore 18 nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), è valida per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile. Dopo le belle vittorie contro Sant’Espedito Napoli e Marcozzi Cagliari, nel penultimo appuntamento della regular season la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, a quota 15 in classifica alle spalle della capolista Apuania Carrara, vuole un altro risultato utile per blindare matematicamente il secondo posto, di fondamentale importanza in chiave playoff.

Agli ordini del tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, sono pronti a scendere in campo Matteo Mutti, Tommaso Giovannetti, Antonino Amato e Marco Rech Daldosso. Indisponibile per questa partita Niagol Stoyanov. Il team toscano guidato da Csaba Kun nelle vesti di allenatore-giocatore, con 4 punti all’attivo in dieci gare, dispone in organico di Alessandro Baciocchi, dei russi Sadi Ismailov (ex, assente domani) e Taras Merzlikin e dello spagnolo Carlos Caballero, altro ex atleta della Top Spin.

Le parole di Giovannetti

Le parole di Tommaso Giovannetti alla vigilia del match contro Il Circolo Prato 2010 da disputare davanti ai propri tifosi: “manca un punto in due giornate per centrare matematicamente il secondo posto e ci proveremo già contro Prato, poi penseremo ai playoff. Sicuramente stiamo vivendo tutti un buon periodo di forma. All’andata finì in parità (3-3), loro però quella volta potevano contare su Ismailov e senza di lui domani potrebbe essere diverso, ma dobbiamo restare sul pezzo perché non è mai facile. Personalmente è forse il mio miglior momento quest’anno, sono contento e spero di dare una mano alla squadra. Aprile è pieno di impegni, qualche giorno dopo la fine della regular season (si chiude il 21 in trasferta contro la Bagnolese, ndr) avremo subito da affrontare la semifinale playoff. È un mese tostissimo e dobbiamo farci trovare pronti”.

Il programma: le partite del 6° turno e la classifica

Il programma della 6ª giornata di ritorno di Serie A1:

Apuania Carrara-Marcozzi 4-1 (già giocata);

Top Spin Messina WatchesTogether-Il Circolo Prato 2010 12/4 ore 18;

Tennistavolo Norbello-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 13/4 ore 17;

Riposa: Paninolab Bagnolese.

Recupero: Paninolab Bagnolese-Tennistavolo Norbello 12/4 ore 18.30

Classifica: Apuania Carrara 18 punti; Top Spin Messina WatchesTogether* 15; Tennistavolo Norbello* 11; Paninolab Bagnolese**, Marcozzi* 9; Il Circolo Prato 2010* 4; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2. *partite in meno.

