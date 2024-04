Tennistavolo, la Top Spin Messina chiude la stagione regolare contro la Bagnolese

StrettoWeb

Dopo aver già messo in cassaforte il secondo posto la Top Spin Messina WatchesTogether chiude la regular season di Serie A1 sul campo della Paninolab Bagnolese. Si gioca domenica 21 aprile alle ore 16, a Bagnolo San Vito (MN), la gara valida per la settima ed ultima giornata del girone di ritorno che rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio anticipo dei playoff. Dirigerà la sfida l’arbitro Ciro Luciano Iafisco. È prevista la diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

Ad un turno dal termine la Paninolab Bagnolese è ormai certa di finire terza grazie al successo ottenuto nel recupero per 4-0 contro la Marcozzi Cagliari, precedendo il Tennistavolo Norbello (entrambe a 13 punti) per il miglior quoziente incontri e avendo i sardi concluso i propri impegni. Con questa situazione in graduatoria, dunque, i mantovani si accingono ad essere i rivali in semifinale playoff scudetto della Top Spin Messina WatchesTogether. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha collezionato 17 punti ed è a -1 dalla capolista Apuania Carrara. Un bottino frutto di sei vittorie e cinque pareggi. Il piazzamento vale la possibilità di disputare tra le mura amiche la semifinale (il regolamento mette di fronte 1^-4^ e 2^-3^), in programma in gara unica nella palestra di Villa Dante martedì 23 aprile alle ore 18, con il vantaggio per la formazione ospitante, meglio classificata durante la regular season, di avere due risultati su tre a disposizione per passare il turno.

Matteo Mutti, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti, Niagol Stoyanov e Marco Rech Daldosso, sotto la guida del tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, vogliono intanto completare nel migliore dei modi il percorso in campionato prima di concentrarsi, in un calendario che non concede la minima tregua, sull’imminente appendice che servirà ad assegnare il titolo di Campione d’Italia 2023/2024. Tra gli atleti in forza alla Paninolab Bagnolese spicca l’ex Jordy Piccolin, protagonista con la maglia della Top Spin dal 2018 al 2021 e attuale numero 5 del ranking nazionale. Insieme al bolzanino nella rosa di questa stagione l’italo-argentino Francisco Sanchi (n. 6), Daniele Pinto (n. 13), Marco Frigeri e il romeno Andrei Teodor-Istrate.

Il programma di giornata

Il programma della 7ª giornata di ritorno di Serie A1:

Apuania Carrara-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 20/4 ore 18

Il Circolo Prato 2010-Marcozzi 21/4 ore 10.15

Paninolab Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether 21/4 ore 16

Riposa: Tennistavolo Norbello

La classifica: Apuania Carrara 18 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 17; Paninolab Bagnolese, Tennistavolo Norbello 13; Marcozzi 9; Il Circolo Prato 2010 4; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 2.

