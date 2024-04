Da Taurianova a Striscia la notizia: la nuova mascotte del programma di Canale 5 è calabrese

StrettoWeb

Dalla Calabria fino a Cologno Monzese, dalla provincia reggina fino a Canale 5, da Taurianova a Striscia la notizia. La nuova mascotte canina del noto programma di Antonio Ricci, infatti, proviene proprio da Taurianova, esattamente dall’Associazione “I Randagi della Ferrovia”. Ovviamente si tratta del cucciolo che fa compagnia ciclicamente ai conduttori. Da ieri, insieme a Gerry Scotti e Michelle Hunziker, c’è proprio il piccolo che viene da Reggio.

“Direttamente dal nostro rifugio, una delle nostre cucciole è approdata al bancone di Striscia la Notizia con la grande speranza di accendere un faro sulla nostra difficile realtà e il sogno che per lei e i suoi amici ancora in rifugio arrivi la famiglia giusta! Vi ricordiamo che sul sito di striscia la notizia sono aperte le votazioni per la scelta del nome… avete già una preferenza?”, si legge in un post social della stessa associazione, che pubblica anche le immagini del cane partito dall’Aeroporto dello Stretto e arrivato fino agli studi milanesi.

