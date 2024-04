Spacciava droga: arrestato mentre portava un maiale al guinzaglio

StrettoWeb

Stava passeggiando con un maiale al guinzaglio quando è stato fermato per un controllo e poi arrestato per spaccio di droga. Il fatto è accaduto a Roma. I Carabinieri della stazione di Roma Borgata Ottavia hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni perché trovato in possesso di droga, cocaina e hashish divisi in due distinti involucri.

Da messaggi in chat trovati sul cellulare sarebbero emersi inviti a potenziali acquirenti pubblicizzando un prezzo particolarmente ‘favorevole’. Alla luce degli elementi acquisiti dai carabinieri questa mattina il giudice monocratico ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.

