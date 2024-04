Sky arriva a Reggio con “Calciomercato – L’Originale”: Gianluca Di Marzio esalta la città | INTERVISTA

StrettoWeb

Le telecamere di Sky a Reggio Calabria, con lo sfondo dello Stretto. Questa estate una delle tappe di “Calciomercato – L’Originale”, il format estivo sulle trattative, sarà sullo Stretto. Nello specifico, come annunciato qualche giorno fa, dal 15 al 19 luglio. Il programma, da qualche anno itinerante, passerà anche dalla Calabria, a un anno dalla presenza a Messina: protagonista, come sempre, il trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Proprio Gianluca Di Marzio, in un’intervista esclusiva ai microfoni di CalcioWeb, ha parlato del format e della tappa reggina, esaltando la città, che si “pubblicizza da sola. Da Reggio ci hanno voluto tantissimo, per far vedere che non era da meno di Messina dopo l’esperienza in Sicilia dell’anno scorso. Siamo stati coccolati da Reggio ed è stata una delle prime tappe programmate. Il percorso itinerante sta funzionando e anche per le città è un aspetto importante di visibilità”.

La città, dunque, si prepara a un importante evento questa estate, antipasto di quello che sarà il Capodanno Rai a dicembre. E intanto tra pochi giorni cominceranno i primi voli nazionali e internazionali con Ryanair: c’è grande attesa per la presenza di turisti. Tornando all’intervista di Di Marzio, su CalcioWeb trattati diversi temi legati al calciomercato e non solo. Di seguito l’intervento integrale.

