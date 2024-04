Siracusa, Giuseppe Antoci incontra i cittadini al gazebo informativo del Movimento 5 Stelle

StrettoWeb

Sabato 6 aprile, alle ore 18, in largo XXV Luglio, a Siracusa, appuntamento con il gazebo informativo del Movimento 5 Stelle. Insieme agli attivisti del gruppo territoriale, ci sarà Giuseppe Antoci, testimone di legalità e di lotta alla mafia, capolista alle Europee proprio per il M5S. Antoci è attualmente Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi. Con lui anche il parlamentare Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro, insieme alla referente del gruppo territoriale Siracusa, Cristina Merlino.

La nota di Scerra, Gilistro e Merlino

“Nei fatti e con le persone, ci schieriamo sempre ed incondizionatamente dalla parte della legalità. La scelta di Antoci capolista nella circoscrizione Isole, come ha ricordato anche Giuseppe Conte, è segno evidente della volontà di portare anche al Parlamento europeo le nostre battaglie nel segno della legalità, contro tutte le mafie”, sottolineano proprio Scerra, Gilistro e Merlino.

L’intervento di Antoci

“Ringrazio per l’invito il parlamentare Filippo Scerra, il deputato regionale Carlo Gilistro, la referente del gruppo territoriale Siracusa, Cristina Merlino, e tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle siracusani e del comprensorio – dichiara Antoci – Ripartire dai territori, dalle istanze di sviluppo e legalità è fondamentale per dare adeguata rappresentanza nelle sedi istituzionali. Sono lieto di prendere parte a questa iniziativa di confronto e ascolto che sarà certamente proficua e offrirà diversi spunti di riflessione su cui soffermarsi”.

