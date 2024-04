StrettoWeb

Castellanza è sotto shock per la morte improvvisa del sindaco Mirella Cerini (era sindaco dal 2016). La 50enne è stata colpita da un malore proprio dopo le celebrazioni per il 25 aprile. Terminata la cerimonia è rientrata in comune a prendere qualcosa di caldo perché, aveva confidato, si sentiva poco bene. Pochi minuti dopo è stata rinvenuta senza vita da un agente della polizia locale.

Immediati i soccorsi ma purtroppo per il primo cittadino di Castellanza non c’è stato nulla da fare.

