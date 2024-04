Sicurezza a scuola: l’iniziativa nel Liceo Artistico Statale “Preti – Frangipane” a Reggio Calabria

StrettoWeb

L’impegno dell’ANMIL nelle scuole prosegue. Domani 30 aprile, dalle ore 9.00, si svolgerà l’iniziativa “Progettare nel sociale. La cultura della sicurezza come contributo essenziale della modernizzazione intellettuale, culturale e civile dei giovani” nel Liceo Artistico Statale “M. Preti – A. Frangipane” a Reggio Calabria. All’evento – organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme al Comune di Reggio Calabria, ANMIL, Fondazione ANMIL Sosteniamoli subito, ANMIL Pro, Protezione Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, INAIL, il Servizio Sanitario Regionale e l’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro – interverrà il Presidente della Fondazione ANMIL Francesco Costantino.

Ad aprire i lavori, il saluto del Dirigente scolastico Prof.ssa Catena G. Moschella cui seguiranno gli interventi dei rappresentati della città metropolitana e per l’Asp di Reggio Calabria, la Dr.ssa Lucia Di Furia; per il Co.co. pro di Reggio Calabria, il vice Presidente Dott.ssa Cettina Zurzolo, per l’INAIL Reggio Calabria, il Direttore Dott. Luca Pantusa; per la protezione civile di Reggio Calabria, il Dott. Luigi Mollica; per il Comando Vigili del Fuoco Reggio Calabria, l’Ing. Antonio Casella e per la Polizia metropolitana, il Dott. Rocco Cagliotro, il consigliere comunale Giuseppe Giordano. Chiuderà i lavori la Responsabile della Sicurezza, la Prof.ssa Francesca Battaglia.

