Sicilia, che tragedia: morta improvvisamente una bimba di 3 mesi, era la figlia di un allenatore

Un gravissimo lutto ha colpito la Sicilia tutta nella tarda serata di ieri. E’ morta improvvisamente, a soli 3 mesi, Noemi, figlia dell’allenatore della Leonzio Fabrizio Daghio. A darne notizia è lo stesso club, che milita in Eccellenza: “La ASD SS Leonzio 1909 è sconvolta per quanto accaduto al nostro mister Fabrizio e alla signora Michelle per l’improvvisa e prematura perdita della loro piccola Noemi. La società Leonzio e tutta la comunità bianconera si stringe e si unisce al dolore della famiglia Daghio”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà sui social da parte di altre squadre di calcio della Regione, ma anche di semplici associazioni o persone che conoscono mister Daghio, abbastanza noto negli ambienti calcistici siciliani. Anche la redazione di StrettoWeb si stringe al doloro per il gravissimo lutto.

