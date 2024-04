Sicilia: minaccia i dipendenti di un panificio per avere pane e pizza, arrestato

StrettoWeb

I carabinieri della Stazione di Melilli hanno arrestato un pregiudicato di 54 anni del luogo in esecuzione dell’applicazione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa. L’uomo è gravemente indiziato di rapina e tentata rapina in quanto, lo scorso mese di dicembre, si è recato in un panificio del comune ibleo e ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare generi alimentari, tra i quali pane, pizza, prodotti lavorati da forno e bevande, allontanandosi senza pagare.

Qualche giorno dopo, in prossimità delle festività natalizie, nello stesso panificio e con le medesime modalità, il 54enne ha reiterato le pretese, ma è fuggito a mani vuote non appena i dipendenti hanno allertato il 112. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri di Melilli che hanno immediatamente avviato le indagini e, attraverso gli indizi raccolti, anche tramite la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del locale, le testimonianze delle persone presenti, nonche’ gli ulteriori elementi acquisiti, hanno informato l’Autorita’ Giudiziaria aretusea che, concordando con i riscontri investigativi, ha emesso la misura cautelare a seguito della quale il 54enne e’ stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.

