Sicilia, ad Agrigento via al 1° Autoslalom San Biagio Platani

StrettoWeb

Motori accesi per il 1° Autoslalom San Biagio Platani. Nel paese dell’agrigentino nella giornata di domani, domenica 28 aprile, si terrà la gara automobilistica tra i birilli, organizzata dalla Muxaro Corse A.S.D e patrocinata dal comune di San Biagio Platani. La manifestazione, sotto l’egida della Federazione Aci Sport con la vicinanza della Delegazione Aci Sport Sicilia, vedrà tra i partecipanti Nicolò Incammisa. L’esperto pilota della Trapani Corse, con la sua Suzuki Radical SR4, è di diritto tra i favoriti alla vittoria finale.

“E’ vero che ho un anno in più rispetto alla scorsa stagione – sorride Incammisa -, ma ho già fatto due gare questa stagione, confrontandomi con tanti giovani. Domenica proveremo a vincere e posso dire che ci sono davvero buone possibilità di arrivare davanti”. Il pilota della Trapani Corse, dunque, non si nasconde e si prepara a divertire tutti gli appassionati che accorreranno per seguire lo slalom: “Ho visionato il percorso domenica scorsa – prosegue Incammisa – e posso dirvi che è bello, con una strada ottima, visto che è stata asfaltata di recente. È un percorso certamente veloce, con non molti tornanti. Ormai quando vengo da queste parti, mi sento a casa”.

Il programma

Lo spettacolo con la Suzuki Radical SR4 è dunque assicurato così come quello che daranno i due piloti locali, Peppe Montana e Ivan Brusca, entrambi della Ro Racing, che vorranno primeggiare nella Classe A1600. Il 1° Autoslalom San Biagio Platani, dopo le verifiche tecniche e sportive, in programma oggi, sabato 27 aprile, avrà il suo start nella mattinata di domenica, con una ricognizione obbligatoria, prima dei tre giri cronometrati.

Alla gara, che si correrà per circa tre km (2,990), lungo il tratto della Strada Provinciale, la SP19-B, è atteso anche Bruno Fallara, per la Piloti Per Passione, con la sua Fiat 127 70 HP. Poche ore, dunque, e conosceremo il vincitore del 1° Autoslalom San Biagio Platani. Una gara che porterà punti, con coefficiente 2.0, anche per la Coppa dei Monti Sicani. I vincitori verranno premiati in via Vittorio Veneto a San Biagio Platani.

Info e contatti

Per ogni informazione sul 1° Autoslalom San Biagio Platani si può contattare i seguenti numeri:

Muxaro Corse A.S.D. tel 3398085285

e-mail muxarocorse@gmail.com.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.