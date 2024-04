Serie D, annullata la penalizzazione al Siracusa: come cambia la classifica

StrettoWeb

“La Corte sportiva d’appello ha parzialmente accolto il reclamo del Siracusa Calcio 1924 e riformulato la decisione in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara contro il Licata. Annullata, definitivamente, la penalizzazione di 3 punti in classifica, ridotte da due a una le giornate di squalifica del Nicola De Simone (squalifica che è stata già scontata). Confermata infine l’ammenda di 4 mila euro. A sostenere brillantemente la tesi del Siracusa Calcio in Aula gli Avvocato Monica Fiorillo, Eduardo Chiacchio e Mauro Di Natale”.

Così, in una nota, il Siracusa comunica l’accoglimento parziale del reclamo presentato avverso i punti di penalizzazione, la squalifica del campo e la multa dopo quanto accaduto a Licata qualche settimana fa. Ammenda confermata e giornate di qualifica del campo ridotte, ma ciò che più conta – per il club siciliano – è la cancellazione dei tre punti di penalizzazione. In termini di classifica non cambia nulla, dal momento che il Siracusa non potrà raggiungere il primo posto né essere scavalcato, ma è una buona notizia in ottica ripescaggio. La penalizzazione, infatti, avrebbe rappresentato un macigno enorme nelle graduatorie per un eventuale inserimento in Serie C.

Classifica Serie D girone I

Alla luce della decisione di cui sopra, così cambia la classifica.

Trapani 88 Siracusa 78 Vibonese 66 La Fenice Amaranto 61 Ragusa 50 Sant’Agata 49 Acireale 48 Real Casalnuovo 48 Canicattì 45 Igea Virtus 44 Licata 40 Akragas 39 Sancataldese 37 Portici 32 San Luca 29 (-1) Locri 28 Castrovillari 17 (-1) Gioiese 8 Lamezia Terme 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.