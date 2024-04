Serie B Volley: la presentazione della 21ª Giornata del Girone I

StrettoWeb

Messo in pausa dal calendario il rullo compressore Domotek Volley Reggio Calabria che tutto e tutti ha macinato sulla pista del girone I della Serie B, i fari del weekend sono puntati sul match tra Paomar Solarino ed Aquila Bronte: il premio è la seconda card per accedere ai playoff promozione.

Se è vero che i padroni di casa possono fare leva sugli attuali otto punti di vantaggio a danno dei rivali di giornata, è altrettanto fattuale che la formazione etnea ha disputato due partite in meno e, dunque, potenzialmente, si trova ancora in piena corsa, quantunque, oltre al divario da colmare, ci siano altri scogli da sopravanzare in classifica. Si chiamano Ciclope Bronte, terza in graduatoria ad una lunghezza di distanza dalla Paomar Solarino e Raffaele Lamezia, quarta con 35 punti: i primi, domenica pomeriggio, attendono una Datterino Letojanni, placidamente nel cuore della griglia, monca di obiettivi perché troppo distante dalle posizioni apicali e lontanissima dall’aria soffocante che toglie il respiro dove si guerreggia per conservare il diritto alla permanenza tra i cadetti.

La Raffaele Lamezia, invece, anch’essa domenica pomeriggio, ospiterà la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, terz’ultima e le cui opportunità di non retrocedere si stanno assottigliando progressivamente. Alle 19 di sabato scenderanno in campo con la ferma intenzione di non lasciarsi risucchiare nella melma torbida del fondo Bisignano Group e Tonno Callipo Vibo Valentia: in condizioni di relativa tranquillità entrambe, non possono ancora tirare il definitivo sospiro di sollievo tenuto conto che per il gong finale bisogna attendere ancora sei turni.

Identico approccio che dovrà avere la Re Borbone: alla stessa ora, al PalaOreto di Palermo, si troverà davanti una Systemia Viagrande che, penultima, vede un futuro fosco in cui anche le residue speranze fanno fatica a trovare uno spazio apprezzabile.

