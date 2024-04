Serie A1 femminile, Cosenza Pallanuoto: sabato ultima partita di campionato a Bogliasco

StrettoWeb

Ultima partita della regular season per la Cosenza Pallanuoto Olio di Calabria Igp che, sabato 27 aprile, sfiderà a Bogliasco, alle ore 15, la compagine locale. “Sabato sarà l’ultima di campionato e per noi è importante far bene in modo da mantenere alto il morale. Sicuramente è un’ottima squadra che ha fatto un campionato in crescendo e, nonostante all’andata siano emerse delle difficoltà, sabato siamo pronte a far meglio”, afferma la giocatrice bruzia Giulia Reda. Arbitri designati: Andrea Baretta e Stefano Scappini.

L’ambiente sportivo cosentino è pronto poi per gli eventuali play out con un vero e proprio mini campionato valevole per la salvezza e per mantenere la categoria. Il mister Francesco Fasanella, insieme ai dirigenti ed allo staff, ha cercato di tenere unita la squadra verso gli ultimi, importanti e fondamentali, passaggi sportivi. Cosenza deve rimanere nel massimo campionato della pallanuoto femminile. Dopo di che, la società è pronta a programmare una nuova stagione sportiva.

