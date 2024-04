La Sea Watch 5 salva 47 migranti: nave diretta a Catania

StrettoWeb

La nave Sea Watch 5 ha salvato 47 migranti che viaggiavano su un gommone sovraffollato e instabile. La Protezione Civile di Catania ha riferito come il loro approdo nel porto del capoluogo etneo sia previsto per la giornata di domani alle 7. Ancora non si conosce l’esatta provenienza di queste persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.