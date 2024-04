La scuola reggina “Bolani” vince la Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Basket 3 x 3

StrettoWeb

Arriva un’altra importante vittoria per i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Bolani che, in trasferta al PalaKrò di Crotone, ottengono una grande vittoria: il primo posto in assoluto per la categoria cadetti e cadette nella Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi Basket 3 x 3. I giovani dell’I.C. del direttore scolastico Giuseppe Romeo erano insieme al team di Scienze motorie delle insegnanti Tiziana D’Ottavio, Stefania Pellegrino, Adele Sergi e Mariacristina Ferrera.

In particolare, la squadra dei cadetti composta da Emanuele Amendolia, Emanuele Pensabene, Demetrio Martino, Yassin Housni, ha offerto forti emozioni agli spettatori, impegnandosi in gioco di squadra sicuro determinato a vincere. Non da meno le cadette Francesca Cuzzocrea, Ludovica Lento, Giorgia Pensabene, Aarushi Hirkihar hanno giocato una gara agguerrita fino all’ultimo rimbalzo che le ha portate al trionfo.

Un plauso per il brillante risultato conseguito è giunto dal consigliere comunale Pino Cuzzocrea: “Impegnandosi al massimo questi ragazzi e ragazze hanno raggiunto anche questa vittoria. Complimenti a loro che, anche se giovanissimi, hanno dimostrato il valore e lo spirito dei campioni”. Il consigliere reggino, oltre a esprimere soddisfazione per il risultato prestigioso e a fare un incoraggiamento per le sfide future, ha anche voluto ringraziare il Presidente della Fip Paolo Surace.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.