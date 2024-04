Scuola, approvato il ddl Valditara: tornano voto in condotta e giudizi sintetici. Esulta il Governo: “più educazione e serietà”

StrettoWeb

Nell’Aula del Senato è stato approvato con 74 sì, 56 no e nessun astenuto il disegno di legge messo a punto dal ministro della Scuola, Giuseppe Valditara, sulla valutazione della condotta. Il provvedimento, che contiene anche la norma (inserita in Commissione con un emendamento) per il ritorno nella scuola elementare dei giudizi sintetici, deve ora passare alla Camera.

Valditara: “con nuovo voto condotta scuola che responsabilizza”

“Bene l’approvazione al Senato della riforma della valutazione della condotta. Rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione di una scuola che responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti“. Lo dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo l’approvazione in Senato del ddl in condotta.

“A differenza di quanti parlano di misure autoritarie e inutilmente punitive, io rivendico la scelta di dare il giusto peso alla condotta nel percorso scolastico degli studenti. Ritengo che nel caso di atti di bullismo non solo sia inutile ma anche dannoso tenere il ragazzo lontano da scuola, lasciato a non fare nulla – aggiunge Valditara- Sono convinto che l’impegno in attività sociali sia molto più costruttivo, perché lo studente possa analizzare e comprendere i motivi dei propri comportamenti inappropriati. Far parte di una comunità comporta diritti e doveri, tra i quali il rispetto per i docenti, i propri compagni e i beni pubblici. È anche importante che chi abbia aggredito personale della scuola risarcisca la scuola per il danno di immagine che ha contribuito a creare. Per costruire una società realmente democratica, per combattere la violenza, per ridare centralità ai valori fondanti della nostra Costituzione si deve ripartire dalla scuola, ogni giorno in prima linea nell’educazione dei nostri giovani. Noi lo stiamo facendo”.

Matteo Salvini sul ddl Valditara

“APPROVATO in Senato il disegno di legge voluto dal ministro Valditara. Tra i punti principali:

– si viene rimandati con 6 in condotta e bocciati con 5 e il voto incide sulla maturità;

– chi aggredisce un docente risarcisce anche la scuola;

– lavori socialmente utili per bulli e violenti.

Ora il testo passa alla Camera.

AVANTI così”. E’ quanto pubblicato su facebook dal ministro Matteo Salvini.

