Sanità, Innocenti (Chiesi): “Digitale e prevenzione per sostenibilità sistema”

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – ?I fattori chiave per la sostenibilità del sistema sanitario sono due: la digitalizzazione e la prevenzione?. Così Raffaello Innocenti, Ad e Managing Director Chiesi Italia, intervenendo oggi a Roma nel corso del Digital Health Forum. Sulla prevenzione, in particolare ?si deve investire di più e pensare a norme che possano agire a monte su fattori come inquinamento atmosferico e cambiamento climatico, che hanno effetti molto negativi su malattie respiratorie?.

Sull?altro aspetto, ?quello della digitalizzazione – conclude – bisogna avere la capacità di usufruire di tutti i vantaggi tecnologici che potremmo avere. Sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse) stiamo facendo passi importanti così come sulla telemedicina, pilastro a livello territoriale del Servizio sanitario che si basa sulla prossimità”.

