San Roberto, triduo di eventi per la festa di San Giorgio: il programma

Tutto pronto a San Roberto per il triduo in onore di San Giorgio Martire, patrono del Comune. La parrocchia ha organizzato una serie di eventi col contributo ed il patrocinio del Comune di San Roberto, il patrocinio della Regione Calabria e la collaborazione dell’Istituto “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni.

Il programma

Da sabato a martedì si terrà sempre alle ore 18 una santa messa, a cui seguiranno tutta una serie di iniziative civili. Si inizierà sabato alle 20 con la sagra della patata, allietata con la musica live del “Peppe Sapone Trio”. Domenica alle 19.30 seguirà un torneo di briscola e tressette, presso il Bar Saccà. Lunedì allo stesso orario ci sarà una degustazione di prodotti da forno accompagnati da una serenata dedicata a San Giorgio con canti e poesie tradizionali. Il triduo si concluderà martedì, giorno in cui alla santa messa solenne interverrà l’arcivescovo emerito Giuseppe Morosini, a termine della quale vi sarà l’atto di affidamento del sindaco Antonino Micari al santo patrono, con una breve processione con la statua del Santo, a conclusione della quale vi sarà uno spettacolo pirotecnico. La serata terminerà con uno spettacolo musicale al Chiosco della Vallata.

Le parole del Sindaco Micari

“È doveroso da parte mia ringraziare padre Antonio Cassano per quanto svolge in favore della nostra comunità parrocchiale – afferma il Sindaco Micari – L’occasione mi sia utile anche per porgere il mio apprezzamento ai portatori ed a tutti coloro che a vario titolo mantengono viva la fede ed il sociale che orbita attorno alla nostra comunità, di cui la parrocchia è centro e faro in sinergia col Comune, il cui supporto e sostegno mai è mancato e mai mancherà. Vi aspettiamo a San Roberto”.

