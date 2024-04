Sabato Linea Verde Sentieri in Calabria

StrettoWeb

Da Monte S. Angelo a Paola, in Calabria, lungo il Cammino di S. Francesco di Paola: è il viaggio raccontato da “Linea Verde Sentieri”, con Lino Zani e Giulia Capocchi, in onda sabato 27 aprile alle 14.00 su Rai 1. Si parte da quota 794 metri sul livello del mare, dalla vetta del Monte Sant’Angelo, ultima tappa calabrese di San Francesco in viaggio verso la Francia. La tappa iniziale è la “Via del Giovane”, percorsa da Giulia, che visita la cappella Benedetta, struttura cara ai devoti di San Francesco da Paola, e la vecchia torre Normanna.

Lino, invece, percorre la “Via dell’Eremita” che ha come punto di parenza il Santuario di San Francesco di Paola fondato, secondo la tradizione, dal Santo stesso nel 1444, a Paterno Calabro. Si prosegue per la provincia di Cosenza, alla scoperta di una storia affascinante e profondamente radicata nella cultura del posto, quella del piccolo comune di Cerzeto, fondato nel 1478 da gruppi di famiglie albanesi in fuga dall’avanzata ottomana nei Balcani.

E ancora, gli agglomerati caratteristici e pittoreschi risalenti al medioevo, le ricostruzioni ottocentesche di palazzi e chiese del piccolo borgo montano di Mendicino, adagiato su un costone di pietra calcarea rosa dove permane un’antica tradizione, quella della bachi-seri-coltura. Sul Monte Palazzello, a quota 1350 metri sul livello del mare, presso il monumento di “San Francesco in Cammino”, in compagnia di Pasquale e dei suoi meravigliosi cani husky, per Lino e Giulia è tempo di un meritato riposo e di una gustosa merenda ristoratrice.

Sontuose foreste di faggi e castagni centenari, sullo sfondo le vaste colline del Parco Nazionale del Pollino: in località San Benedetto Ullano, è tempo di farsi abbracciare dalla prepotente bellezza del Bosco Cinquemiglia, una delle aree di interesse naturalistico più ampie della Calabria. L’arrivo è a Paola, sulla spiaggia, con le emozioni condivise di un viaggio giunto al termine in una terra che lascia segni indelebili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.