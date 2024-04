StrettoWeb

L’ex assessore Roberto Tricarico capolista a Torino, seguito dalla capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune, Alice Ravinale: sono loro a guidare, nel collegio torinese, la lista di Alleanza Verdi – Sinistra alle elezioni regionali del Piemonte.

Fra i candidati anche l’attuale consigliere delegata in Città metropolitana Valentina Cera e Giziana Vetrano, nota per la sua lotta per i diritti delle famiglie arcobaleno, e, nel collegio di Cuneo, l’ex assessore della giunta Appendino Marco Giusta.

