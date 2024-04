ReggioPrimoMaggio, grandi artisti per la festa metropolitana dell’1 Maggio all’Arena Ciccio Franco

StrettoWeb

E’ ormai in moto la macchina organizzativa di Reggio Primo Maggio, la festa spettacolo voluta dall’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per dare alla città di Reggio Calabria, allo Stretto e alla Calabria intera un grande evento canoro.

Appuntamento nell’Arena dello Stretto, nell’ombelico del lungomare di Falcomatà, dove già dal pomeriggio si darà vita ad un lungo festival con tanti Artisti, già pronti a raggiungere la riva dello Stretto, per celebrare la festa dei lavoratori in una delle location più suggestive del mondo.

Prime indiscrezioni sul cast artistico, che sembrerebbe dover vedere sul palco Maninni, interprete di “Spettacolare” uno tra i 4 brani più ascoltati dell’ultimo Festival di Sanremo e tra i nomi più di tendenza tra i teenagers italiani. Sempre per i più giovani Comete, l’artista “real pop” ex di XFactor, e protagonista di una serie di successi negli ultimi anni, mentre per i cultori e amanti degli indimenticati anni 90, uno degli indiscussi simboli della musica ancora regina nei locali italiani, gli intramontabili Datura, autori delle maggiori hit di un decennio intramontabile. Confermato il format del 54Live, da oltre 20 anni, protagonista di decine di eventi.

L’ingresso sarà gratuito, ma è prevista la diretta radiotelevisiva, per permettere il comodo coinvolgimento di chi preferirà seguire tutto da casa, nell’ovvia consapevolezza che per partecipare alla festa, l’1 maggio, sarà indispensabile raggiungere Reggio Calabria e l’Arena dello Stretto.

