Reggio Calabria, il nuovo appuntamento dell’Associazione “Le Muse”

L’Associazione culturale Le Muse “Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria domenica prossima, 14 aprile, presso la Sala d’Arte di via San Giuseppe 19, presenterà alla città un inedito incontro su “Culture a confronto…viaggio intorno al mondo”. La manifestazione domenicale, ricorda il presidente prof. Giuseppe Livoti, ha un grande valore divulgativo, poiché vuole segnare un limite, superandolo tra il concetto di ‘multiculturalità’ che è risultato di flussi migratori e di incontri tra le culture ed “interculturalità” che è invece un processo educativo intenzionale, che deve essere progettato dagli educatori per rispondere alle esigenze formative della società d’oggi.

La presenza di molte culture in uno stesso contesto culturale è legata ai più significativi processi dell’età contemporanea, ovvero ad internazionalizzazione dei rapporti di produzione e consumo, alla mondializzazione dei sistemi informativi e mass-mediali ed infine alla globalizzazione delle relazioni economiche, di mercati tecnologici e culturali. Oggi più che mai, nel contemporaneo, si vive in pieno multiculturalismo e, nelle grandi città così come nella città del sud, convivono linguaggi altri, provenienti da differenze di razze con usi, costumi, tradizioni e storie.

Le Muse vogliono raccontare di coloro i quali hanno effettuato questi cambiamenti nella nostra città e/o magari hanno, naturalmente, rinnovato con la loro attività un cambiamento nell’approccio lavorativo. Ne sono un esempio, le scuole, così come le attività commerciali o ancora i vari servizi. Dunque, una ricchezza di personalità che con il loro lavoro, le loro disparate provenienze, la loro diversità espressiva, comunicativa e di pensiero rappresentano anche un cambiamento dei nostri territori.

Cosa è “Culture a confronto…”

Culture a confronto per questo primo appuntamento farà dialogare tre professioniste trapiantate da anni a Reggio Calabria che identificano e rappresentano il Messico, la Russia e la Spagna. Un racconto dialogato e per immagini che pone al centro l’essere umano, la sua provenienza e la storia, non solo personale, ma del paese di origine, per capire meglio come oggi la società è sempre più multietnica e dunque multiculturale. Le trasformazioni sociali saranno argomento portante per fare emergere una memoria plurale, esplorando i nostri contesti multiculturali prossimi a noi. Dialogheranno con il pubblico Paola Maldonado responsabile e curatrice Porta Verde – Home Restaurant Messico, Yolanda Gutièrrez Rodrìguez docente madre lingua – Spagna e Tatiana Potapova pres. BergaModel Fashion Academy dottoressa commercialista – Russia.

L’intercultura come argomento di confronto con il pubblico per innescare un processo di culture della partecipazione, basata sul riconoscimento delle differenze, ribadendo le trasformazioni sociali in atto che anche la regione Calabria sta vivendo ultimamente.

