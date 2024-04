Reggio, alla Mediterranea una convegno sulla guerra in Medio Oriente

StrettoWeb

Uno sguardo da vicino alla tragica vicenda del conflitto di Gaza. È questo l’obiettivo che ha ispirato l’Associazione Universitaria New Deal nell’ideazione di questo convegno dal titolo “Crisi di Gaza: un approccio interdisciplinare”. L’iniziativa, organizzata presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha beneficiato dei saluti del Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti e del Direttore del Dipartimento DiGiES Prof. Daniele Cananzi che, alla presenza degli studenti, hanno ringraziato l’Associazione New Deal per aver posto l’accento su una tematica così importante.

I partecipanti hanno, inoltre, seguito gli interventi della Prof.ssa Marina Mancini, docente di diritto internazionale, e della Prof.ssa Rossella Marzullo, docente di pedagogia, che, dando vita ad un approccio multidisciplinare sulla materia oggetto del convegno, hanno messo in luce con grande esperienza aspetti di diritto, storici e umanitari.

Un’opportunità di attivismo universitario e sociale che lascia ben sperare per i giovani studenti reggini quella ideata dall’Associazione New Deal che, da diversi anni, opera nel reggino e, in particolare, all’interno dell’Università Mediterranea, con l’intento di rilanciare il concetto di comunità studentesca e di partecipazione aperta e consapevole da parte degli studenti alla vita universitaria reggina.

