Reggio, convegno sul Bando ISI: come migliorare sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

StrettoWeb

Il 7 maggio 2023, alle ore 14:30, presso il Diceam dell’Università Mediterranea, si terrà un importante seminario sul Bando ISI 2023. Promotori dell’iniziativa le parti sociali che compongono il Comitato provinciale Inail guidato dal Presidente Fabio Giubilo, la sede provinciale dell’Istituto con il direttore Luca Pantusa, gli Ordini professionali degli Ingegneri, dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro, degli Architetti, degli Agronomi, dei Periti Industriali e dei Geometri. Importante la condivisione e la collaborazione nella preparazione della giornata dell’Università Mediterranea, dipartimento Ingegneria, che ospita il seminario, e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’evento rappresenta una preziosa opportunità per imprese e professionisti di ottenere chiarimenti essenziali sulle modalità di partecipazione al bando e sulla procedura di invio delle domande, in vista della chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio.

Cosa è il Bando ISI

Il Bando ISI 2023 ha lo scopo di incentivare le imprese a realizzare progetti che migliorino le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. È particolarmente rivolto alle micro e piccole imprese, con un focus specifico sull’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature che presentino innovazioni significative per ridurre le emissioni inquinanti, il rumore, e i rischi di infortuni e di operazioni manuali.

Sono ammissibili al finanziamento progetti che includono la riduzione dei rischi tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e responsabili, la bonifica di materiali pericolosi come l’amianto, e altre misure che favoriscano un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile. Destinatari dei finanziamenti sono le imprese di ogni dimensione e settore, iscritte alla Camera di Commercio e gli enti del terzo settore, conformemente ai criteri stabiliti nei diversi Assi di finanziamento del bando.

L’incontro del 7 maggio sarà un’occasione fondamentale per tutte le parti interessate per comprendere meglio le opportunità offerte dal bando e a prepararsi adeguatamente per la presentazione delle domande. Ai professionisti iscritti agli Ordini/ Collegi promotori saranno riconosciuti CFP in base ai propri regolamenti. L’evento formativo è valido anche ai fini dell’aggiornamento CSE_CSP ed RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii/accordo Stato –Regioni 7 luglio 2016.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.