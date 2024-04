Reggio Calabria: Via San Giuseppe chiusa al traffico da 20 giorni, il motivo | FOTO

StrettoWeb

Situazione paradossale in via San Giuseppe a Reggio Calabria dove l’arteria è chiusa da 20 giorni a causa di un rimbalzo di responsabilità tra Comune e Aterp per via di alcuni alberi pericolanti. Tra l’altro, la zona è purtroppo nota in quanto è deceduto, circa un anno, fa l’avvocato Giovanni Pellicanò, schiacciato da un albero durante un intenso maltempo con raffiche di vento pazzesche.

Il consigliere Massimiliano Merenda, ai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato la situazione: “quel verde è dell’Aterp, quindi della Regione Calabria. Se entro pochi giorni non interverranno, saremo costretti come comune a mettere in sicurezza la zona ed a riaprire la strada. Ovviamente chiederemo i costi dell’intervento, in quanto non sarebbe di nostra competenza”.

