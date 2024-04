Reggio Calabria: verso il 25 Aprile e dintorni

StrettoWeb

“Il circolo Reggiosud annuncia le iniziative che mette in campo verso il 25 Aprile, giornata nazionale della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Si comincia Domenica 14 Aprile ore 19, presso la sede di via Sbarre inferiori, con lo spettacolo “Note di Resistenza” racconti e canzoni con “Rossana Camera Trio”. Lo afferma in una nota il circolo Reggiosud.

“Lunedì 22 Aprile ore 18 ci sarà la proiezione del docufilm “Per sempre Comitens! I partigiani meridionali nella Resistenza” e la presentazione del relativo libro. Alla presenza del regista Maurizio Marzolla e di Aldo Libri (ANPI). Giovedì 25 Aprile una delegazione del circolo parteciperà alla tradizionale celebrazione della festa di liberazione presso la villa comunale”.

“Domenica 28 Aprile ore 18.30. Approfondimento : “il negazionismo dell’Olocausto”. A cura di Gabriele Liuzzo (studente) con gli interventi di Giuliana Mangiola (ANPI) e del prof. Antonino Romeo (storico). W il 25 Aprile! Ora e sempre resistenza!”.

