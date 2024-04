Reggio Calabria, tenta di scappare dalla Polizia a piedi: 23enne arrestato per droga | DETTAGLI

StrettoWeb

Un soggetto a piedi in centro città a Reggio Calabria ha tentato di eludere un controllo della Volante, accelerando il passo per dileguarsi, ma è stato tempestivamente bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto giorni fa, allorquando gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, in servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, alla vista dell’auto della Polizia ha subito provato a far perdere le sue tracce. Fermato dagli Agenti, ha mostrato sin da subito segni di insofferenza, ed è stato perquisito sul posto.

L’uomo, reggino di 23 anni, con precedenti di polizia per estorsione, lesioni personali, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza, è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, già confezionati e pronti per essere venduti, nascosti nel borsello che portava a tracolla.

Considerato il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta addosso all’arrestato ed i precedenti specifici dello stesso, l’attività di Polizia è proseguita con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo dove, il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto, nella camera da letto, due bilancini di precisione, un involucro di cellophane, contenente analoga sostanza stupefacente, nonché materiale per il confezionamento della droga.

Al termine delle attività il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, unitamente a circa 25 grammi di stupefacente. L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura dell’obbligo di firma per tre giorni a settimana presso la Polizia Giudiziaria.

