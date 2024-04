Natura, tradizione e salute: Reggio Calabria protagonista della Merenda nell’Oliveta

StrettoWeb

Calabria protagonista della IV edizione della “Merenda nell’Oliveta”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e ENIT e realizzato in collaborazione la LILT. Un’esperienza unica da vivere dall’alba al tramonto, immersi nel paesaggio olivicolo. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete. Tema dell’edizione 2024 è il “mental wellness” ovvero il benessere psicofisico che deriva dal tempo che trascorriamo nelle olivete a contatto con olivi secolari, testimoni di questa straordinaria civiltà millenaria.

Grazie alla collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi è prevista la presenza di psicologi che faciliteranno i partecipanti nelle attività di mindfulness, yoga e pilates all’ombra gli olivi. Sarà la Città Metropolitana di Reggio Calabria ad ospitare l’evento in data da definirsi.

Le parole di Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio

“La Merenda nell’Oliveta è un’occasione per rinsaldare i valori fondanti delle nostre Comunità dell’Olio, primo fra tutti quello della convivialità. Quest’anno le oltre 80 Città dell’Olio che hanno aderito alla Merenda hanno fatto un passo in più, impegnandosi nella sensibilizzazione della cittadinanza sul ruolo dell’olio EVO come alleato nella prevenzione delle malattie oncologiche e del fegato e come nutraceutico fondamentale per il benessere non solo fisico ma anche mentale delle persone – ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio – ringrazio LILT che è al nostro fianco già dalla precedente edizione e sono particolarmente felice ed orgoglioso che grazie alla sinergia costruita con l’Ordine degli Psicologi le attività di mindfulness, yoga e pilates previste nelle Merende saranno arricchite dalla presenza di psicologi ed esperti di queste pratiche”.

Il pensiero di Flavio Stasi, Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Calabria

“L’olio evo delle Città dell’Olio calabresi sarà al centro di una esperienza immersiva che unisce la conoscenza del paesaggio olivicolo e delle nostre eccellenze olivicole al benessere mentale e fisico. Sono tante le attività all’aria aperta previste per regalare ai partecipanti della Merenda una giornata di relax a contatto con la natura” ha dichiarato Flavio Stasi, Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Calabria.

