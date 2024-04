Reggio Calabria, a Piazza Italia la premiazione del 1° campionato autoslalom

StrettoWeb

Si svolgerà domani Sabato 20 Aprile alle ore 17,00 a Piazza Italia, la premiazione del 1° campionato autoslalom della città metropolitana di Reggio Calabria, ideato ed organizzato dalla Scuderia di Sambatello Piloti Per Passione e dal club Oppido Mamertina Racing, in presenza del Sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria dott. Giuseppe Falcomatà e dei sindaci di Laganadi, Spadaro Michele, di Calanna, Domenico Romeo, di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara e di Oppido Mamertina Bruno Barillaro, località dove si sono svolte le gare facenti parte del campionato. Presenti il vice sindaco Carmelo Versace ed il delegato allo sport Giovanni Latella, Enti ed Istituzioni.

La vittoria assoluta è andata a Domenico Marchio della New Generation Racing di Catanzaro seguito da Giuseppe Aricò, Rechici Gaetano, Florimo Giuseppe, Barbaro Carmelo, Battaglia Francesco ed Albanese Massimo, tutti della scuderia Piloti Per Passione. Saranno premiati 10 nuovi giovani talenti kartisti, alcuni già campioni affermati ed i due gruppi organizzatori delle gare.

