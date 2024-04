A Reggio Calabria la personale di Pittura dell’artista Salvatore Russo

StrettoWeb

Domenica 28 aprile dalle ore 17.30, nella stazione FS di RC S Caterina, è visitabile la personale di Pittura dell’artista Salvatore Russo “l Colori della Terra”, curata dalla direttrice Artistica Adele Canale. La mostra anticipa la serata dei nutrizionisti biologi delle 18.30 di Maria Tomasello e Giuseppe Chindemi, “Sull’orto a Tavola in Primavera”, serata all’insegna del mangiare sano con cibi di grande apporto salutistico. La serata vedrà la degustazione di Fragole e Fave con un contributo solidale da donare in beneficenza, prassi che Incontriamoci Sempre svolge puntualmente in tante iniziative nell’arco dell’anno.

“Ricordiamo – si legge in una nota dell’Associazione – che è sempre in atto il tesseramento 2024 per sostenere tutte le attività sociali e culturali, in quanto Incontriamoci Sempre non richiede e non accetta contributi da parte degli Enti. Le attività sono tutte autogestite, la stagione 2023 dell’Associazione ha un bilancio Culturale di primo piano a livello Regionale e Nazionale con oltre novanta iniziative, tutte di pregio e soprattutto di grande riscontro a livello di partecipazione”.

