Reggio Calabria, paura sul Corso Garibaldi: recinzione metallica cade tra la gente

Paura questa mattina sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria dove una recinzione metallica installata attorno al tapis roulant precisamente a Piazza San Giorgio, è crollata. La struttura è caduta probabilmente perchè non era stata bloccata bene e il leggero vento l’ha sbilanciata. Per fortuna però non è caduta sui passanti che questa mattina popolavano il Corso Garibaldi in una domenica mattina di metà aprile.

