Reggio, bella notizia al Museo: apertura straordinaria della Necropoli Ellenistica. Giorni e orari

StrettoWeb

Bellissima notizia a Reggio Calabria in occasione del 25 aprile, giornata di ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale. Come si legge in una nota, “i volontari del Touring Club Italiano assicureranno l’apertura al pubblico della Necropoli Ellenistica – accompagnando i visitatori – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00″.

Dunque, apertura straordinaria al pubblico della Necropoli Ellenistica presente al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria. Gli orari sono quelli sopra indicati. Può essere un’ottima occasione per andare alla scoperta di un reperto in un giorno di ingresso gratuito all’interno della struttura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.