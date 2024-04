Reggio Calabria, è morto Carlo Rositani: grande tristezza in città

StrettoWeb

Grande tristezza questa sera a Reggio Calabria per la morte di Carlo Rositani. Il signor Rositani è deceduto presso il reparto di cardiologia del Gom degli ospedali Riuniti. Rositani ha combattuto affinché la figlia, Maria Antonietta Rositani, avesse giustizia dopo essere stata barbaramente aggredita dall’ex marito Ciro Russo il 13 marzo 2019 nel cuore di Reggio Calabria.

L’uomo ha accusato un malore nella giornata di ieri e purtroppo non è riuscito a riprendersi. Serata di grande tristezza e sgomento in città in quanto Carlo Rositani era molto conosciuto e apprezzato non solo per la grande attività condotta al fianco della figlia per cui aveva compiuto enormi sacrifici, ma anche per la sua attività artistica di scrittore, poeta e appassionato pensatore con Reggio Calabria sempre nel cuore.

Più volte aveva affidato a StrettoWeb le sue spontanee riflessioni dimostrando straordinaria sensibilità. Da parte del Caporedattore di StrettoWeb, Ilaria Calabrò e della Redazione tutta, le più sentite e affettuose condoglianze a tutta la famiglia.

