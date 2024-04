Reggio Calabria: Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio, entra nel Consiglio nazionale

StrettoWeb

Reggio Calabria torna a fare parte dell’importante organismo di governo Confcommercio nazionale con la nomina del Presidente Lorenzo Labate nel Consiglio nazionale Imprese per l’Italia. Una nomina di assoluto rilievo che, oltre ad essere riconoscimento per il proficuo lavoro svolto nell’ultimo biennio dall’Associazione dei commercianti reggina, sempre più vale a collocare Reggio Calabria in una dimensione di respiro nazionale assicurando un ruolo di primo piano nei processi decisionali e fornendo una ulteriore e qualificata possibilità di confronto con altre importanti realtà territoriali Confcommercio.

“La nomina mi inorgoglisce – dichiara il Presidente Lorenzo Labate – Mi impegnerò affinché diventi un valore aggiunto per tutte le imprese del territorio e per la nostra associazione provinciale. Certamente porterò al tavolo del Consiglio nazionale le istanze, le esigenze e le progettualità delle imprese della nostra provincia, convinto che, in questo momento di grande difficoltà, il compito e l’impegno della rappresentanza siano più importanti che mai. Essere parte del Consiglio nazionale Confcommercio è una grande opportunità per esprimere, nelle sedi decisionali, le nostre esigenze oltre a testimoniare – conclude Labate – la bontà del lavoro che stiamo portando avanti con fermezza assieme alla direzione, al Consiglio ed ai tanti colleghi che fanno parte della famiglia Confcommercio Reggio Calabria, per costruire una Organizzazione solida e reale interprete degli interessi dei Commercianti”.

