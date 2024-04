Reggio Calabria, la Lega Navale apre le porte alla città per promuovere gli sport subacquei

StrettoWeb

In occasione della sesta edizione della giornata internazionale del mare, istituita il 13 febbraio 2018 dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto sul codice della nautica che vede impegnata anche la lega navale sezione di Reggio Calabria, si è pensato di aprire a tutti i cittadini la sede della sezione situata al porto di Reggio Calabria baia di levante dalle ore

15:00 in poi.

Contestualmente si è ritenuto di voler collegare alla detta giornata del mare il primo passo per il rilancio del settore della Lega Navale dedicato agli sport subacquei per cui, quale primo passo programmatico nella direzione di sinergia tra sport-ambiente e

cultura del mare ed in particolare delle bellezze e della salvaguardia dei nostri fondali, la sezione di Reggio Calabria organizzerà un primo incontro – aperto anche alla cittadinanza di ogni età – che si terrà presso la sede (porto – baia di levante) giovedì 11 aprile con inizio

ore 19:45 e sarà dedicato alla subacquea in ara (con bombole e autorespiratore) durante il quale relazioneranno il Titolare e Presidente dell’associazione diving “Un tuffo nel blu” Ing. Franco Amadeo e l’Avv. Dario Polimeni socio della Lega Navale sezione di Reggio

Calabria, subacqueo tecnico ed esperto conoscitore dei relitti presenti nei fondali del nostro mare. La serata verrà moderata dal Dott. Raffaele Mortelliti CEO di Strill.it. In tale occasione sarà siglato un protocollo d’intesa tra l’associazione di diving “Un tuffo nel blu’” e la Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria.

I due relatori ci condurranno nel mondo di cui Jacques Cousteau fu precursore e pioniere per trasmetterci l’amore per i fondali marini e una prima conoscenza dei mondi sommersi del nostro mare dello stretto, custode di biodiversità marine e di storia della navigazione militare e mercantile fin dai tempi dei fenici e dei romani. La serata sarà

arricchita da foto e filmati subacquei.

L’obiettivo è quello di iniziare a far conoscere meglio questo mondo poco esplorato e di tuffarsi in esso con le dovute conoscenze tecniche e di sicurezza, sia quale attività sportiva, un po’ per tutti e per qualsiasi età, sia quale momento di arricchimento culturale e di conoscenza dell’ambiente sottomarino con la sua flora ed i suoi abitanti per stimolare il rispetto e l’amore per il nostro mare non solo in superficie.

Si tratta, in linea con i principi ispiratori della Giornata Internazionale del mare, di un modo per riflettere e sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, un bene prezioso per noi e il nostro pianeta. Sono specialmente i giovani i destinatari della giornata del mare. Bisogna tutelare il mare in ogni nostro comportamento

quotidiano.

