Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo Moscato ottiene l’Accreditamento Erasmus+

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato”, guidato dal Dirigente Scolastico, l’Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, ha raggiunto un traguardo straordinario ottenendo l’accreditamento Erasmus+ (KA120) fino al 31 dicembre 2027. L’accreditamento Erasmus+ offre una garanzia di finanziamento stabile e continuativo e resta valido per tutta la durata del Programma, fino al 2027, consentendo di fare annualmente solo domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per tutti gli anni del Programma. La richiesta di finanziamento non è soggetta a valutazione qualitativa, dal momento che la qualità del Piano Erasmus è già stata valutata al momento dell’accreditamento. Il Piano Erasmus presentato dal nostro Istituto ha ottenuto un’ottima valutazione (92/100) rientrando, ai primi posti, tra gli organismi accreditati quest’anno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.

L’ottenimento dell’accreditamento consente dunque di partecipare in modo massiccio e continuativo al Programma e di investire sulla qualità delle azioni di mobilità. Un numero di allievi e di unità di personale sempre più ampio potrà così avere accesso a esperienze di mobilità europea, che costituiscono ormai un elemento importante e fortemente apprezzato dell’offerta formativa per l’Istituto.

L’ottenimento dell’accreditamento Erasmus+ è il coronamento di un lavoro iniziato a settembre 2022, dal Dirigente e dal suo staff, e sottolinea, la capacità dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Moscato di offrire un’istruzione di alto livello e orientata al futuro, rappresentando un punto di riferimento nel panorama educativo della città.

