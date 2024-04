Reggio Calabria: il 4 maggio l’inaugurazione dell'”Orto sociale–eco parco insieme”

StrettoWeb

Il Centro Servizi alla Famiglia “Insieme per Fare”, si prepara ad ampliare la sua proposta educativa. Sabato 4 maggio 2024 verrà inaugurato e aperto alla città il nuovo Orto Sociale – Eco Parco “Insieme”. Sarà un momento di svago e presentazione delle attività proposte alle famiglie dalla cooperativa sociale. L’area verde di circa 3000 metri si trova a Pellaro, in via Lamonica 2, ed è stata realizzata dalla stessa cooperativa Insieme per Fare, in collaborazione con i volontari dell’associazione di promozione sociale Espero.

Le motivazioni di Insieme per Fare ed Espero – Nato con il semplice intento di realizzare un orto educativo che potesse servire e fornire la mensa scolastica della scuola materna di Insieme per Fare, l’orto sociale – eco parco si è evoluto nel tempo fino a diventare un luogo d’incontro, aggregazione e solidarietà, generando, una realtà in grado di coinvolgere quante più persone possibili, bambini, adulti, anziani, tutte desiderosi di una sana Compagnia.

Ciò che caratterizza l’orto sociale – (divenuto) eco parco “Insieme” è il modo in cui ha preso vita. Acquisita dalla cooperativa sociale Insieme per Fare, l’area si presentava in stato di abbandono, nel corso dei mesi diversi volontari hanno contribuito offrendo la propria disponibilità per la manutenzione e cura, la vastità degli spazi e il desiderio di volerli rendere fruibili con uno sguardo rivolto all’ambiente, e “in economia” come è stato per i nostri nonni, hanno fatto iniziare la ricerca soprattutto atteverso il noto gruppo reggino di Facebook “Non si JETTA NENTI”, di materiale di riuso che potesse essere utile allo scopo, di costruire un luogo sostenibile, incontrando così persone e aziende del territorio che hanno fatto loro l’iniziativa e contribuito alla nascita dell’Eco Parco

Da questa attività di riutilizzo è trasformazione dei materiali, sono nate le molteplici attività laboratoriali e di convivenza, dei mesi trascorsi, che hanno trasformato un lembo di terra, prima in orto e poi in un Eco-Parco.

La scoperta di come valorizzando il sapere di ognuno, soprattutto delle persone più grandi, potesse convertire un residuo di Ferro in un cancello, una pedana dismessa in una staccionata e così via, generando un Luogo per tutti, è stato il valore aggiunto di quasi un anno di costruzione, che ad oggi non risulta completa, che coinvolge circa 20 volontari, ma che si è deciso di rendere pubblica, perché ognuno possa se vuole, decidere di farla propria.

Il programma del 4 maggio:

alle ore 9:30 servizio navetta dall’area parcheggio Universo Bimbo(Pellaro) fino all’orto sociale – eco parco,

Ore10:00 taglio del nastro dell’orto

ore 11:00 si passerà alla fruizione dell’area e laboratori.

Ultimo appuntamento della giornata sarà, invece, al pomeriggio quando alle ore 14:00 si terrà un incontro dal tema “La pietra sono IO, costruendo l’opera costruisco me stesso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.